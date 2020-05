De los creadores de Vainglory llega el shooter Catalyst Black [VIDEO]

Super Evil Megacorp no se queda de brazos cruzados ante los shooters, es por ello que acaba de anunciar en su cuenta de twitter un próximo juego de disparos llamado Catalyst Black, el cual presenta una amplia variedad de inspiraciones, incluida en su propia Vainglory.

Catalyst Black toma el juego de arriba hacia abajo de Vainglory, lo mezcla con la mecánica de disparo de héroe de Overwatch y rocía el botín y las cargas de Destiny 2 para crear posiblemente el mejor juego móvil.

La comparación más cercana a Catalyst Black en este momento es Brawl Stars de Supercell, que es un juego de disparos de héroes más tradicional que juega como un MOBA.

Catalyst Black se expandirá masivamente en este formato gracias a la gran cantidad de control que puedes tener sobre tu personaje jugable. Puedes equipar armas primarias y secundarias, y habilidades activas y pasivas.

Es posible crear tu propio estilo de juego usando el sistema de carga, donde tu elección de héroe determina cómo juegas. Puedes luchar desde la seguridad de la distancia o quedarte atrapado con una escopeta. Depende completamente de lo que tú elijas.

Todavía no sabemos nada respecto a los modos de juego, según el video, están diseñados para que 10-20 jugadores compitan entre sí en equipos. Lo que quizás sea más interesante es que podrás entrar y salir de los partidos en cualquier momento, lo que te permite jugar sin importar cuánto tiempo tengas en tus manos.

Catalyst Black is the new team-based, battleground shooter coming from Super Evil Megacorp (makers of Vainglory). All game footage seen here is early, pre-Alpha. https://t.co/gG8XDwHnA1