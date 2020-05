Clash Royale Temporada 11: Pase Royale y Cambios de balance [VIDEO]

El fin de semana se revelaron algunas características nuevas, no solo el Pase Royale, sino tambien los cambios de balance planeados por Supercell para la próxima temporada de Clash Royale. Así es, la Temporada 11 llamada Here Be Dragons, dará inicio este 5 de mayo.

Esta temporada traerá la habitual nueva apariencia de las torres en la arena y la emoción por el tema de los dragones junto con una nueva temporada clasificada y un Pase Royale. Pero hablaremos del pase más adelante, estos son los cambios de balance que afectarán a los servidores en unos días.

Cambios de Balance

Tornado: la duración se reduce a la mitad, la fuerza de extracción y el daño se duplican, 140 de daño a los edificios y 52 a las torres.

Terremoto: el daño aumentó en un 11 por ciento y el daño a los edificios se redujo al 25 por ciento.

Entrega Real: el daño aumentó en un 27 por ciento.

Curandera guerrera: los puntos de vida se reducen en un 10 por ciento.

Bebe Dragon: Hitpoints reducido en un ocho por ciento.

Mini P.E.K.K.A: Rango reducido de medio a corto.

Arquero mágico: el alcance aumentó en uno, los puntos de vida se redujeron en un 10 por ciento.

Jaula del forzudo: el daño de Brawler aumentó en un seis por ciento.

Horno: puntos de vida reducidos en un 16 por ciento.

Choza de duendes: los puntos de vida se redujeron en un 35 por ciento.

Choza bárbara: los puntos de vida se reducen en un 20 por ciento.



Fuente: royaleapi.com

Como lo vieron, 11 ajustes para la temporada 11. Si bien el Tornado puede volverse más fuerte que otros hechizos, como el Zap, con estos cambios, tendrá un efecto más corto, será más fuerte y más rápido. También matará más unidades, como un ejército de esqueletos de nivel máximo.

El terremoto, por otro lado, causará menos daño a las construcciones porque a menudo se usa para dañar torres y cartas de construcción. El Arquero Mágico también será peligroso después de esta actualización porque su alcance y daño de área ya eran sus principales fortalezas, en lugar del daño que infligió.

Estos cambios pueden alterar algunos de los mazos de Clash Royale más populares en todos los niveles del juego. Los edificios como el Horno pueden sufrir mucho por estos cambios debido tanto al aumento del daño infligido a ellos como a sus nerfs individuales.

Todos estos cambios de balance estarán disponibles a partir del 5 de mayo hasta final de temporada, pero no solo hablaremos de los cambios, también llegará un nuevo Pase Royale con muchas novedades.

¡Llega la Temporada 11! 🔥🔥🔥



Consigue una Reacción del rey GRATIS en las recompensas del Pass Royale y combate al lado los Dragones en la Terma de Dragones. 🐲 pic.twitter.com/s3EMWuE2f2 — Clash Royale ES (@ClashRoyaleES) May 4, 2020

¿Qué es el Pase Royale?

Como todas las temporadas, Clash Royale lanza su pase royale y en esta oportunidad nos traen un pase con temática de Dragones. Además, desbloquea 70 niveles de recompensas ganando coronas de batalla, 35 gratis y 35 del pase de batalla.

Skin de Dragón

Como ya comentamos, la nueva temporada viene con una temática de dragones, por lo que las skins de las torres tienen una piel de dragón dorado muy elegante que no te puedes perder. Una vez adquirida, será tuya para siempre.

Además de la skin, el nuevo pase trae emotes exclusivos, oro conforme vayas desbloqueando niveles y muchos cofres especiales y legendarios todos con chance a intercambiar las cartas que te toquen si es que no era la que buscabas.

¿Cómo obtengo el Pase Royale?

Es muy sencillo, solo debes entrar a Clash Royale, ir a la tienda y allí como primera opción aparecerá el Pase Royale, en la parte superior. Le das a compra Pase Royale y listo, ahora lo tendrás. Recuerda que el Pase Royale solamente es válido para la temporada en la que se compra, al termino de esta tendrás que comprar el pase de la nueva temporada de Clash Royale.

