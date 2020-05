Valorant: Riot Games ofrece hasta $ 100,000 por encontrar tramposos

Valorant es un juego que aún se encuentra en su etapa beta. Sin embargo, no es fácil romper los récords de audiencia en el juego, pero parece estar actuando como una esponja, absorbiendo a los jugadores de todos los géneros para sí mismo.

El juego todavía está bajo prueba y ha logrado vencer a muchos líderes de la industria en ciertos aspectos. Por ejemplo, los streamers de Valorant han estado acelerando el ritmo, ganando miles de espectadores de todo el mundo en un período de tiempo muy corto.

Si bien todo parece ir sin problemas y en la dirección correcta, los juegos de Riot Games pueden dirigirse hacia un camino lleno de baches con un montón de tramposos en Valorant que ya están hackeando su victoria en el juego.

Hacer trampa nunca debe ser una opción. Sin embargo, la propagación desenfrenada de estos dentro de Valorant le preocupa a muchos sobre todo si el sistema 'Anti-Cheat' de Vanguard no es totalmente capaz de detectar y manejar modificaciones ilegales y trampas no autorizadas una vez que el juego se active.

Well it sucks, but today we had to ban our first cheater (and it looks like more bans are on the horizon).



I was hoping for a little more time before this fight kicked off but we're in it now and we're ready.