Valorant: versión de PlayStation 4 aparece en código del juego

Valorant, el shooter táctico de Riot Games, continúa atrayendo más y más atención a medida que su fecha de lanzamiento se acerca. En esta ocasión hablaremos con respecto a ciertos datos que han aparecido al analizar la beta cerrada del juego.

En concreto, se encontró la mención de una versión para PlayStation 4 en el código del accesso anticipado a Valorant. ¿Acaso Riot Games estaría planeando también un lanzamiento en consolas de este shooter?

Una cuenta en Twitter que se centra en filtraciones de Valorant, fue quien dio la voz de alerta con respecto a esta supuesta versión de PlayStaiton 4. En un breve tuit, se menciona que hay algunas líneas de código mencionando "PS4".



Foto: wccftech

From what I found in the strings, I found one for PS4.