Fortnite: regresan las lightsabers de Star Wars por tiempo limitado

Como parte de las celebraciones del Día de la Guerra de las Galaxias, Fortnite ha vuelto a agregar Sables de luz (lightsabers) a la batalla real, pero tendrás que ser rápido para aprovecharlos antes de que desaparezcan una vez más.

No hay nada que grite más a Star Wars que el sable de luz. El arma icónica ha puesto a los villanos a descansar, y la sangre en manos de otros. La franquicia de cuatro décadas se ha celebrado en Fortnite antes, y para celebrar el Día de Star Wars, volverá a aparecer.

Los sables de luz se agregaron nuevamente a Fortnite el 3 de mayo, justo cuando el reloj marcaba el 4 de mayo en algunas partes del mundo. Las armas míticas vienen en cuatro estilos diferentes, imitando a algunos de los personajes más populares de la franquicia:

Feel like a Jedi as Lightsabers have returned for a limited time! Drop in game now and show off your skills. pic.twitter.com/koN5fGFc0i

Verde: el sable de luz de Luke

Rojo: sable de luz de Kylo Ren

Azul: el sable de luz de Rey

Púrpura: el sable de luz de Mace Windu

Además de eso, algunos cosméticos de tiempo limitado han regresado a la tienda. El Dark Side Emote, los paquetes Starfighters, Order & Peace y más se han agregado para que los jugadores puedan recogerlos. Si te los perdiste la primera vez, ahora es tu oportunidad.

Los Lightsabers aparecieron por primera vez en Fortnite en diciembre de 2019 como parte del evento especial Rise of the Skywalker. Sin embargo, fueron rápidamente rechazados por la comunidad por ser increíblemente dominados.

There is a great disturbance in the Force.



Get the Dark Side Emote along with the Starfighters and the Order and Peace Bundles, available in the Item Shop! pic.twitter.com/6ACnBKhCBS