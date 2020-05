Call of Duty: Warzone llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X

Call of Duty: Warzone, el battle royale gratuito basado en la última entrega de la franquicia FPS de Activision, va a tener vida para rato. Taylor Kurosaki, líder narrativo de Infinity Ward, en una entrevista con el medio francés GamerGen habló acerca del futuro del juego más allá de la actual generación de consolas.

Él comentó que el Warzone recibirá mejoras con el pasar del tiempo. Si bien no mencionó las mejoras a las que se refería de forma concreta, lo que sí dijo fue que habrá soporte para futuros sistemas como PlayStation 5 o Xbox Series X.



Foto: Infinity Ward.

Definitivamente Call of Duty: Warzone es un juego que ha sido pensado para durar un buen tiempo. Activision no se daría el lujo de retener a una buena parte del público ganado en consolas que ya están de salida, por lo tanto no resulta tan descabellado su apoyo a las consolas de nueva generación.

A través de su cuenta oficial en Twitter, los desarrolladores de Call of Duty: Warzone hicieron públicos los cambios que han hecho para afinar este battle royale más al gusto de la gente.

"Una actualización está en proceso de llegar a todas las plataformas. Esta actualización incluye arreglos tanto para Warzone como para Modern Warfare [...]"

An update is rolling out now across all platforms! This update includes fixes for both #Warzone and #ModernWarfare. Click the link to see the full list of fixes. https://t.co/mht0UUnLt4 pic.twitter.com/VS6Dr7Lo79