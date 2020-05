Call of Duty: Modern Warfare y Warzone se renuevan esta semana

Los jugadores de Call of Duty: Modern Warfare y Warzone están viendo como es que el equipo de Infinity Ward y Activision cambian el juego para que siempre se mantenga fresco. Si hay algo constante en este FPS, es el constante cambio.

En esta ocasión veremos el regreso de modos muy pedidos por los fans y que nos garantizarán horas de diversión. Ya sea que solo juegues Warzone o si eres un usuario premium de Modern Warfare, estos cambios en el playlist te interesarán.

This Week in #CallofDuty#ModernWarfare and #Warzone gets Demolition Mode, Shipment 24/7, Plunder Blood Money, vehicle skins, a new Mace bundle, and more!

Also: The latest #LiveFromWarzone, #CODMobile, and #BlackOps4 intel.

STORY HERE: https://t.co/J7Dwh8rM5h pic.twitter.com/61EoaelZS1