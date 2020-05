Counter Strike: dos grandes eventos de ESL afectados por COVID-19

La comunidad aficionada a la escena competitiva de Counter-Strike tuvo hoy un amargo despertar. La decisión tomada por ESL, con respecto a la realización de sus dos grandes eventos que se llevarían a cabo en el segundo semestre de este año, se ha hecho pública.



Foto: Eventbrite

En primer lugar tenemos a la ESL One de Cologne (Alemania). En vista de la actual regulación relacionada a eventos y grandes aglomeraciones de personas en ese país, este torneo de Counter Strike se llevará sin espectadores en vivo en aras de reducir el riesgo de contagio.

La nueva fecha de este evento será del 21 al 30 de agosto. Es más, se anunció en el mismo comunicado que la ESL One de Cologne 2021 está en fase de planeamiento y, sin inconveniente alguno, se llevaría a cabo en julio.

También hay buenas noticias, ya que la ESL reveló que las personas con tickets para el evento de 2020 ya tienen el acceso asegurado al evento del 2021. Eso quiere decir que hay intenciones de llenar a tope la LANXESS Arena, con la finalidad que siga ostentando el nombre de la "Catedral de Counter-Strike".

Dear CS:GO Fans: We have an important update to share that concerns all attendees of #ESLOne Cologne and #IEM Melbourne this year. Due to the current global health situation, both live events have been rescheduled to 2021. All tickets remain valid. https://t.co/YYhMrSp5eH pic.twitter.com/fwFTjpR7u5