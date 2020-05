Fortnite: aparecerán charcos en el mapa para la temporada 3 [FOTOS]

Si hay algo que los jugadores de Fortnite Battle Royale buscan más, aparte de las filtraciones, por supuesto, son los cambios en el mapa. Las cosas se mueven y se agregan nuevas características; claro, todo es parte de la diversión para los miembros de esta comunidad.

Hace poco se también se ha hecho un descubrimiento muy interesante. Podría ser algo enorme, como un vistaso a la siguiente temporada, o simplemente nada en lo absoluto.

Aquellos que siguen a los data miners de Fortnite en las redes sociales, o están buscando información filtrada, sabrán que se ha hablado del mapa actual que se inunda por completo en la próxima actualización importante del juego.

Sin embargo, eso aún no ha sido confirmado por Epic Games. Dicho esto, estas nuevas pistas potenciales permitirán que las mentes de los jugadores deambulen al menos por un tiempo.

Como se ve en una publicación en Reddit del usuario natekit, parece que los primeros signos de una inundación ya podrían haberse burlado. Los charcos están apareciendo en diferentes puntos de interés, dejando a los fanáticos preguntándose si las filtraciones anteriores fueron realmente precisas o no.

Si bien esto puede parecer una piscina de agua poco profunda a primera vista, algunos fanáticos han notado que el perímetro del charco se parece mucho al mapa original de Fortnite, el que todos dejamos atrás cuando la Temporada 10 llegó a su fin.

¿Podríamos ver un regreso a la isla original, después de ver a este hundirse? Quién sabe. Sin embargo, lo que sí sabemos es que este usuario de Reddit no es el único jugador que ha encontrado que aparecen piscinas de agua. De hecho, hay más que solo este, como se ve en un tweet de FortBRNewsLeaks.

🇮🇹 In giro per la mappa stanno apparendo alcune pozzanghere!



🇬🇧 Around the map some puddles are appearing!

