FIFA 20: Sergio Agüero recibe su carta de 99, pero está en desacuerdo con EA Sports [VIDEO]

Sergio Agüero, hace unos días, recibió su carta "99" luego de mostrar su incomodidad con EA Sports y no tener una carta especial para jugar al FIFA 20. Esto ya sudedió. Ante ello, el 'Kun' llamó a 'DjMaRiiO' para darle la noticia y decirle que está "chetado".

En su primer partido, Agüero probó su propia carta y marcó un doblete. Si bien el resultado no fue alentador, el argentino quedó satisfecho con el desempeño de su carta. Una vez terminado el compromiso, el atacante del Manchester City se detuvo en ver las 'stats' y volvió a quejarse con EA Sports: "¿Por qué no me ponen 99 a todo?

Todo parece indicar que Sergio Agüero nunca está conforme con nada. Si no reniega jugando FUT Draft, una de las modalidades en el videojuego, lo hace con sus jugadores en Division Rivals o FUT Champions.

El 'Kun' había armando una plantilla muy competitiva, pero sentía que le faltaba algo. Se trataba de su su carta de "99". Esto por fin se dio hace unos días y lo probó para el último FUT Champions. Sin embargo, el 'che' no está conforme del todo.

Y es que Agüero considera que si su carta es de 99- ojo, solo los jugadores profesionales reciben una carta de 99-, debería tener lo máximo en todas sus stats, es decir, 99. El argentino hizo sentir su malestar a través de un directo en Twitch.

"Si es 99 quiere decir que es lo máximo, debería ser todo 99. Así no es. Entonces pónme 98... 97, si no no tiene sentido. Bueno, está bien", agregó el artillero del 'City', quien también se molestó porque no le habían 'El Kun' como alias.