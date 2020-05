The Last of Us 2, esta es la hora a la que podrás ver el nuevo trailer del juego

Hace unos días, se anunció de manera oficial la fecha de lanzamiento de The Last of Us 2. El juego que nos contará la forma en la que se desarrolló la historia de Ellie y Joel después del desenlace en los primeros juegos.

A pesar de que hace unos días se realizaron una serie de filtraciones, que podrían mermar la experiencia del juego, Naughty Dog aún tiene su fe puesta en este juego y ha anunciado el lanzamiento de un nuevo tráiler del juego para el día de mañana.

Esto se supo a través de la cuenta oficial en Twitter de Naughty Dog donde compartieron un pequeño teaser del juego.

En este teaser de tan solo 22 segundos, se puede ver el logo del juego con las voces de Ellie y Joel de fondo. La primera diciendo que tiene asuntos por terminar mientras que la segunda voz indicando que hay un costo por esto.

Hora y dónde ver el trailer

Como podemos ver en el teaser, la fecha de lanzamiento del nuevo tráiler está prevista para mañana a las 7:00 am en el horario del pacífico. Esto significa que, en Perú, el lanzamiento del tráiler se realizará a las 9:00 am.

Estos son todos los horarios para los países de Latinoamérica y España:

Perú: 9:00 am

Argentina: 12:00 m

Chile: 11:00 am

Colombia: 10:00 am

México: 10:00 am

España: 17:00 pm

Bolivia: 3:00 am

Ecuador: 10:00 am

Uruguay: 12:00 m

The Last of Us 2: Desnudos y contenido sexual en el juego

La ESRB le otorga a la secuela de The Last of Us una clasificación M, la máxima clasificación para videojuegos en plataformas comerciales. ¿El motivo? Pues dentro de la clasificación podemos encontrar las causas que llevan a este veredicto:

"Sexual Content: Non-explicit depictions of sexual behavior, possibly including partial nudity.”

