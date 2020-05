Pokemon Go: atrapa un Giratina con esta incursión remota de una hora

Debido a la llegada del Coronavirus Pokemon Go, un juego que obliga al jugador a pasar una gran cantidad de horas en la calle, sufrió una gran caída dentro de la comunidad por la falta de incursiones.

Aunque, gracias a las incursiones remotas, esto está cambiando y ahora Niantic se ha puesto las pilas y ya anunció la nueva hora de incursiones que tendrá como protagonista a Giratina en Forma Modificada.

Así es, a través de un comunicado compartido en su Twitter oficial, los desarrolladores anunciaron que el día de mañana entre las 18:00 y 19:00 pm (Hora Local), volverán las incursiones, aunque esta vez se realizarán de forma remota.

Want to test out your Remote Raid Passes? We’re excited to announce that Raid Hour is coming back this week, this time featuring Altered Forme Giratina! Use a Remote Raid Pass to join any raid that you can see on the Nearby screen or tap on the map.https://t.co/9Pg4VGfmvk pic.twitter.com/EapKUPDr0X