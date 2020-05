CoD: Modern Warfare y Warzone experiencia x2 disponible hasta el viernes

Call of Duty: Modern Warfare y Warzone están ofreciendo de días con experiencia doble para levelear de lo lindo. Pero un momento, ¿acaso no había pasado eso también el fin de semana pasado? Pues sí, incluso este tuit y nuestra nota es prueba de ello.

Season 3 gets reloaded. Here's a look at what arrives today in #ModernWarfare and #Warzone . pic.twitter.com/NHznAx2cNl

Lamentablemente, durante el fin de semana que pasó, una cantidad inmensa de errores plagaron al multiplayer de Modern Warfare y el battle royale gratuito Warzone. Teniendo en cuenta lo vocal que es esta comunidad, los desarrolladores salieron al frente a hacerse responsables.

Entre ayer y hoy se corrigieron los errores del fin de semana. Eso quiere decir que los tiempos largos de espera por matchmaking, en ambos modos del juego, son cosa del pasado. Así como también el erróneo registro de experiencia en el battle pass.

En compensación, Infinity Ward anunció que desde hoy hasta el viernes 8 habrá experiencia doble en todos los modos. Inclusive esta bonificación de experiencia también contempla el avance de las recompensas del battle pass.

As a token of our appreciation for your patience while we worked on a few bugs over the weekend, we’ve turned on 2XP, 2X Weapon XP, and 2X Tiers, live now until Friday, May 8th! pic.twitter.com/R1Vjbyp1KS