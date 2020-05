The Last of Us Part II: nuevo tráiler de historia es revelado

Los creadores de The Last of Us Part II hoy nos permitieron echarle un nuevo vistazo al juego. Tal y como les comentábamos ayer, la promesa de un nuevo tráiler se cumplió hace solo unas horas.

Neil Druckmann, director de The Last of Us Part II, dedicó algunas palabras a los fans que esperan el juego, sobre todo aquellos que no han leído los spoilers, y prometió aún más noticias concernientes al juego en el futuro.

Foto: Naughty Dog

"Este proyecto representa no solo años de arduo trabajo y pasión de todos en Naughty Dog, sino la continuación de una aventura que empezó con Ellie, Joel, y cada uno de ustedes casi siete años atrás. Hubo giros, pero fuimos muy afortunados de tenerlos a ustedes con nosotros en cada paso del camino. Su entusiasmo y apoyo significa mucho para todos en el estudio. A medida que nos acercamos al tramo final de que The Last of Us Part II llegue a sus manos, aún hay más que queremos compartir con ustedes, empezando con el debut de nuestro nuevo tráiler de historia que da un pequeño vistazo al nuevo capítulo de la historia de Ellie y Joel."

The Last of Us 2: Desnudos y contenido sexual en el juego

La ESRB le otorga a la secuela de The Last of Us una clasificación M, la máxima clasificación para videojuegos en plataformas comerciales. ¿El motivo? Pues dentro de la clasificación podemos encontrar las causas que llevan a este veredicto:

"Sexual Content: Non-explicit depictions of sexual behavior, possibly including partial nudity.”

Es decir, The Last of Us Part II describirá de forma no-explícita comportamientos de índole sexual y podría incluir desnudez parcial. Tal y como se ve al inicio de este tráiler:

Si bien el primer juego también lucía una M en su carátula, no se apreciaba el contenido que se describe para la secuela. Por el momento no ha visto en los múltiples tráilers alguna escena que podría dar a pie al contenido descrito, así que resulta bastante particular saber que esa descripción esté presente en el juego.

