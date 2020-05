Fortnite celebrará lanzamiento de Party Royale con show masivo en vivo

El modo Party Royale de Fortnite ya está fuera, pero Epic Games todavía tiene un gran evento planeado para celebrar su lanzamiento. El modo, y un mapa serán el anfitrión del evento Party Royale Premiere el viernes 8 de mayo a las 9 p.m. ET. La ocasión contará con un espectáculo en vivo de tres artistas consecutivos.

El espectáculo incluirá actuaciones en vivo de Dillon Francis, Steve Aoki y deadmau5. Cada artista tendrá su propio conjunto distintivo, que se presentará en el escenario principal de la isla Party Royale. El espectáculo comienza a las 9 p.m. ET y está programado para ir hasta las 10 p.m. ET.

A diferencia de los shows anteriores en el juego, los jugadores no tendrán que hacer cola específicamente para este, lo que significa que puedes saltar a Party Royale en cualquier momento durante el show y atrapar a quien esté actuando en este momento.

El modo Party Royale de Fortnite elimina las armas y la mecánica de construcción del juego y transporta a los jugadores a una isla pacífica que es solo para pasar el rato.

Hay muchas otras cosas que hacer en la isla, como cursos de paracaidismo y carreras de botes, pero la mayor atracción es el escenario principal masivo, que está construido específicamente para eventos especiales como el estreno de Party Royale.

Si te pierdes el espectáculo la primera vez, habrá un bis retransmitido el 9 de mayo a partir de las 2 p.m. ET a las 3 p.m. ET. Y al igual que el original, podrás saltar en cualquier momento durante el espectáculo para retomar dónde está.

Ningún evento de Fortnite estaría completo sin un cosmético que lo acompañe y este no es una excepción. Los jugadores pueden obtener el nuevo Neon Wings Back Bling de forma gratuita simplemente iniciando sesión en cualquier momento a partir del 8 de mayo a las 6 p.m. ET al 11 de mayo a las 10 a.m. ET.

El tiempo de inicio para la disponibilidad de las alas incluso les da a los jugadores unas horas para iniciar sesión y desbloquear sus alas antes de que comience el espectáculo para que pueda usarlas para el estreno.

Según Epic, este nuevo Back Bling es reactivo a la música, lo que probablemente significa que cambia de color según las melodías que se reproducen.

Este será el tercer concierto en Fortnite por tercera semana consecutiva en el juego. Hace dos semanas, Travis Scott fue la estrella de un evento masivo en el juego. Mientras tanto, la semana pasada, Jordan Fisher y Diplo organizaron el primer show en vivo en Party Royale.

