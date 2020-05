Valorant: software anti-cheats genera problemas en PCs

Riot Games concedió el acceso a la beta cerrada de Valorant para nuestra región desde ayer en la mañana. El este acceso anticipado a este shooter viene con el sistema anti-cheats "Vanguard". Sin embargo, todo parece que la solución resultó ser peor que la enfermedad.

Con mucha pena, Latinoamérica ahora también se une a cientos de usuarios en todo el mundo que reportan problemas con el software de Riot Games. Los errores son diversos y en ocasiones hasta pueden resultar en apagados forzosos, lo cual no es un bonito escenario para la PC de nadie.

Las intenciones de implementar Vanguard en Valorant era para poner de manifiesto el compromiso de Riot Games con la potencial escena competitiva que se formará. Básicamente es dejar por sentado que el ambiente de juego es seguro y limpio.

Desafortunadamente Vanguard resultó ser bastante invasivo. Al punto de suspender la ejecución de ciertos programas que el software considere como "sospechoso". Inclusive se supo que ha suspendido la función de ciertos drivers de las PCs en donde Valorant está instalado.

Esto fue justamente lo que le pasó a este usuario de Twitter. Él reporta que el driver que le permite usar el audio en su notebook, fue bloqueado por Vanguard. Hasta está considerando desinstalarlo completamente de no hallar solución.

Here the Vanguard blocked my audio driver. My notebook in completely without sound, in any application. Someone knows how to solve this problem? (considering not uninstall Valorant or buy a new notebook) pic.twitter.com/fHsbQ7b05U

Por otro lado tenemos a este otro usuario que, tras esperar un largo tiempo para obtener una key de Valorant, le saltó un error sin especificar.

Incluso los softwares de monitoreo de desempeño no están a salvo de Vanguard. En este tuit se reporta que el sistema anti-cheat inhabilitó las funciones del Afterburner de MSI, un software muy popular por los entusiastas de PC para monitorear la temperatura de sus equipos.

Soo.. to play Valorant.. you need to have Riot's anti cheat system open, Vanguard. When I have Vanguard open, MSI afterburner stops working on my PC.....

Any... any suggestions on how to resolve this? My PC is going to overheat if I can't up my fan speed.