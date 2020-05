Forza Street ya está disponible para dispositivos móviles [VIDEO]

Forza Street ya está disponible para dispositivos móviles en una nueva entrada exclusiva, Forza Street. Microsoft anunció la fecha de lanzamiento durante una transmisión de Inside Xbox en abril. Está disponible en iOS y Android en este momento a través de App Store o Google Play, respectivamente.

Como su nombre lo indica, Forza Street entra en el mundo de los dispositivos móviles contando la historia de un corredor callejero, donde nos permitirá recoger sus autos favoritos y competir en una amplia variedad de eventos, además de los diferentes modos de juega que tiene el juego.

Hay muchas cosas interesantes, como autos potentes, deportivos y superdeportivos, también hay autos clásicos dentro del juego, lo mejor es que todos los vehículos los puedes ajustar y modificar en tu propio garaje para asegurarte de que estén en las mejores condiciones de carrera.

Aunque puede verse tan bien visualmente como en Xbox o PC, Forza Street ha sido diseñado desde cero para dispositivos móviles. Por lo tanto, puede esperar controles táctiles optimizados y eventos que favorecen ráfagas cortas de juego.

Sin embargo, eso no quiere decir que no se ofrezca contenido más extenso, ya que presenta una campaña para un jugador con una historia y todo. No importa cuánto tiempo quieras jugar, aquí te puedes divertir por muchas horas además de los modos de juego.

La mejor parte es que se puede transferir su progreso entre dispositivos iOS, Android y Windows 10 iniciando sesión en su cuenta Xbox. De esa manera, puedes jugar en la comodidad de tu PC en casa y luego retomar donde lo dejaste en tu teléfono mientras estás fuera.

Forza Street ya está disponible en iOS y Android, a través de Google Play o App Store. Aquellos que descarguen el juego de carreras entre el 5 de mayo y el 5 de junio tomarán el Ford GT como regalo de bienvenida.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de ver al Barbón Gamer los lunes y miércoles a las 11:00 am por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!