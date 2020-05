Call of Duty: Warzone glitch provocó el retiro de los helicópteros

Los desarrolladores de Call of Duty: Warzone sorprendieron ayer a sus 60 millones de usuarios con varios días de experiencia doble y también el regreso de Plunder Blood Money al playlist. Sin embargo, nadie presagió que nos quitarían los helicópteros.



Foto: Activision

El medio de transporte preferido por muchos desapareció de la noche a la mañana. Todos los jugadores que tenían contemplado dentro de su estrategia el uso de los helicópteros, ahora tendrían que improvisar y adaptarse.

Reportes de varios jugadores, señalaban una sucia táctica descubierta por una porción de usuarios. Específicamente un glitch que involucra al helicóptero y el suelo del campo de batalla.

Colocando el helicóptero en determinada posición con respecto al piso, se puede llegar a atravesarlo e incluso moverse debajo del piso con un escuadrón a bordo. Esta práctica se hizo notoria y fue reportada en el respectivo subreddit.

En la killcam se aprecia como es que todo un escuadrón está subido en el helicóptero que viaja bajo tierra. Las víctimas de turno, que se disputaban el primer puesto, quedaron a merced de estos jugadores sin posibilidad de defenderse.

Call of Duty: Warzone posee un mapa enorme, por lo tanto no se sabe a ciencia cierta donde es que el suelo deja de detectar colisión y permite la entrada de un elemento tan grande.



Foto: Kakuchopurei

Es esa la razón del retiro de los helicópteros tanto en el modo battle royale como en Plunder. Estamos a la espera de un nuevo parche, el cual debería estar listo antes del fin de semana.

Infinity Ward anunció que desde ayer hasta el viernes 8, habrá experiencia doble en todos los modos. Inclusive esta bonificación de experiencia también contempla el avance de las recompensas del battle pass.

As a token of our appreciation for your patience while we worked on a few bugs over the weekend, we’ve turned on 2XP, 2X Weapon XP, and 2X Tiers, live now until Friday, May 8th! pic.twitter.com/R1Vjbyp1KS