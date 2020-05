The Last of Us Part II: comentarios y likes desactivados en último tráiler

The Last of Us Part II estrenó su último tráiler ayer. No hay duda que, en el apartado gráfico, el equipo de Naughty Dog aprovecha bien el hardware sobre el cual trabaja. Lamentablemente si deseas compartir esa admiración en el video oficial, no podrás hacerlo.

Una rápida visita al video nos dirá la razón: PlayStation deshabilitó los comentarios junto con la visualización de la cantidad de likes y dislikes de este video. Es más, también se tomaron la molestia de suprimir los comentarios en videos pasados de The Last of Us Part II, los likes sí permanecen.

¿Por qué se desactivaron los comentarios y likes en el tráiler de The Last of Us Part II?

Para responder a esta pregunta es necesario ir al mensaje en video de Neil Druckmann, director de The Last of Us Part II. El video, subido en el canal de YouTube de Naughty Dog, era para anunciar que el juego ahora es "Gold", así que su producción en masa ha iniciado.

Incluso se tomó el tiempo para decir que está orgulloso de su equipo por los detalles impresos en el juego y también la genial banda sonora que lo adorna. Inclusive se refirió a que nada se compara a realmente experimentar el juego, en clara referencia a los spoilers de hace unas semanas.

Muchos fans de The Last of Us, que ya han leído y hasta visto los spoilers, están muy enfadados con el director. No solo por grabar su video mensaje en modo portrait, sino por las decisiones tomadas en la trama y el desarrollo de los personajes.

Por lo tanto, a modo de protesta, le llenaron de dislikes el video. Lo que no pudieron hacer fue comentar, ya que su mensaje se subió con esa característica desactivada desde un primer momento.

Tal parece que, ahora sí respondiendo a la pregunta, PlayStation no desea que esa misma aura de negatividad rodee al último tráiler. Aparte que se evita la propagación de spoilers. Así que como medida preventiva se deshabilitaron los comentarios y también el número de likes y dislikes.

The Last of Us Part II saldrá a la venta el día 19 de junio de este año en exclusiva para PlayStation 4.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de ver al Barbón Gamer los lunes y miércoles a las 11:00 am por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!