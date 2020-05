Fortnite tiene 350 millones de jugadores registrados según Epic Games

La cantidad de personas que juegan Fortnite se ha expandido astronómicamente en los últimos años. El juego probablemente ha sido impulsado por las medidas de bloqueo causadas por la pandemia del coronavirus alrededor del mundo.

Ahora tiene más de 350 millones de jugadores registrados según un tweet en la cuenta oficial de Epic Games, que, si se traduce a una cuenta por persona, representa aproximadamente el cuatro por ciento de toda la población mundial.

Para celebrar las últimas cifras, que saltaron de 250 millones de cuentas registradas en marzo de 2019, Epic Games realizará un concierto musical en vivo de Dillon Francis, Steve Aoki y DeadMau5 para que los jugadores disfruten en línea desde las 9 p.m. PT (12 a.m. ET / 5 a.m. BST ) el 8 de mayo.

"Fortnite ahora tiene más de 350 millones de jugadores registrados", dice Epic en Twitter. "En abril, los jugadores pasaron más de 3.200 millones de horas en el juego". El recuento de juegos probablemente fue ayudado por el concierto de Travis Scott, que se llevó a cabo en el juego durante varios días en abril, y atrajo a más de 27 millones de usuarios.

