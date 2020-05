¡Sonic at the Olímpic Games Tokio 2020 ya disponible en Android y iOS!

Es posible que los juegos olímpicos oficiales se hayan retrasado hasta 2021, pero eso no ha impedido que Eggman sea un poco travieso. Solo se fue e invadió Tokio con sus pequeños secuaces, y está planeando apoderarse de la ciudad. Si tan solo hubiera alguien que pudiera detenerlo, como, por ejemplo, Sonic.

Oh espera, hay! Pero, ¿cómo puedes evitar que Eggman se apodere de toda una ciudad? Al desafiarlo a participar en los juegos olímpicos, aparentemente. La mejor parte es que puedes hacerlo desde la comodidad de tu teléfono, ya que Sonic at the Olimpic Games Tokio 2020 ya está disponible para dispositivos móviles.

Como su nombre lo indica, compites en un montón de eventos olímpicos para tratar de detener al travieso Eggman. Tus amigos Tails, Knuckles, Amy y más se unen a ti mientras desafías a Eggman, Shadow y más en una variedad de deportes.

En total, hay 15 juegos para disfrutar, incluyendo sprint de 100 m, obstáculos, lanzamiento de jabalina, BMX, bádminton y más. A continuación, puede ver qué tan bien se desempeña contra sus amigos y otras personas de todo el mundo en la tabla de clasificación, y recibe una medalla de oro si lo supera.

Si bien no participa en eventos, puede relajarse y explorar la hermosa ciudad de Tokio. También hay un montón de eventos adicionales (EX) que cuentan con un juego que debería ser más familiar para los fanáticos de la serie Sonic, como recoger un montón de monedas e ir muy, muy rápido.

¿Emocionado? Bueno, antes de que le proporcionemos un enlace a las diversas tiendas de aplicaciones, aquí hay una lista completa de los eventos de Sonic en los Juegos Olímpicos:

100m

Obstáculos de 400m

Lanzamiento de jabalina

Tiro al arco

Kárate

Buceo

Disparo

Escalada deportiva

Esgrima

Trampolín

Lanzamiento de martillo

Tenis de mesa

Salto largo

BMX

Bádminton

Puede obtener Sonic en los Juegos Olímpicos ahora mismo desde la App Store o Google Play de forma gratuita. Ahora ve y ponle fin al travieso Eggman.

