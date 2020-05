Teamfight Tactics: Riot Games presenta recompensas en clasificatorias

Se ha programado una gran cantidad de cambios y actualizaciones en Teamfight Tactics con la actualización 10.12 de mediados de temporada, a principios de junio. Esto incluye un restablecimiento parcial en el ranking y una actualización para los dispositivos móviles.

Los jugadores que se clasifiquen en el nivel Gold o superior dentro del set de lanzamiento de Rise of the Elements ganarán una Galaxies Victorious Little Legends. Comenzando con el parche de Teamfght Tactics de mitad de temporada 10.12, los jugadores obtendrán un emote según su rango en cada acto.

Aquellos que alcancen el nivel Gold o superior en ambos actos de Galaxies también ganarán Galaxies Victorious Little Legends al final del set. Los sets durarán un total de seis meses, divididos en dos actos de tres meses cada uno.

Riot Games está extendiendo la longitud establecida para darles a los jugadores tiempo para experimentar completamente su contenido y mecánica. Al dividir un conjunto en dos actos, el equipo de TFT planea ajustar el meta con cambios en la lista que deberían proporcionar un nuevo nivel de dominio clasificado.

Learn more about what is coming next for TFT: Galaxies.



👇👇👇https://t.co/yvROadtAfh pic.twitter.com/nhNZUVxECE — Teamfight Tactics (@TFT) May 7, 2020

"Uno de los objetivos para aumentar la duración del set es darle más tiempo para disfrutar del contenido y la mecánica del set", dijo Riot. "Sin embargo, también sentimos que sería importante dividir ese tiempo extendido en dos actos clasificados, ya que los cambios en la lista de la mitad del set son lo suficientemente grandes como para mostrar un nuevo nivel de dominio".

El equipo de Teamfight Tactics también exhibió algunos teasers para Victorious Little Legends, señalando que las imágenes son un trabajo en progreso y están sujetas a cambios. Una actualización de mitad de temporada 10.12 tendrá lugar dentro de TFT el próximo 10 de junio.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de ver al Barbón Gamer los lunes y miércoles a las 11:00 am por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!