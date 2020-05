Teamfight Tactics: Riot muestra nueva Little Legend del parche 10.12

Riot Games mostró una adorable especie de Little Legends en la actualización de mitad de juego de hoy. El parche 10.12 presentará un segundo "acto", con contenido nuevo y tres nuevas Little Legends.

Mientras que los desarrolladores de Teamfight Tactics "no comparten mucho hoy", el adelanto que vimos en la notas del parche muestran el arte conceptual de una chica de orejas grandes que aparentemente combina elementos de un mono y un pájaro.

La pequeña leyenda tiene orejas y alas grandes, así como una cola plumosa. Y a medida que Little Legend sube de nivel, crece más plumaje a medida que se eleva. Los jugadores pueden esperar dos Little Legends más, aunque el arte para ellos aún no se ha revelado.

El segundo acto también presentará un nuevo Galaxies Pass y Pass +. Mientras que el Galaxies Pass será una progresión gratuita, el Pase + adquirible ofrecerá mejores recompensas. Los jugadores pueden esperar una nueva arena, gestos, auges y Little Legends.

Los fanáticos de TFT Mobile pueden esperar características como mejores configuraciones, chat y un códice en el juego en futuras actualizaciones. Pero la primera característica que llegará será una tienda móvil en el Parche 10.12, que permitirá comprar cosméticos desde su teléfono y ayudará a financiar el continuo desarrollo del juego.

Learn more about what is coming next for TFT: Galaxies.



👇👇👇https://t.co/yvROadtAfh pic.twitter.com/nhNZUVxECE — Teamfight Tactics (@TFT) May 7, 2020

Además, Riot Games mejorará los problemas de rendimiento para ayudar a los jugadores a suavizar la experiencia de jugar desde un dispositivo movil en lugar de jugar desde una PC.

Dado que Teamfight Tactics se está ejecutando bajo el parche 10.9 en este momento, los jugadores aún tienen que esperar un poco antes de obtener nuevo contenido. El parche 10.12 probablemente se lanzará en algún momento a principios de junio.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de ver al Barbón Gamer los lunes y miércoles a las 11:00 am por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!