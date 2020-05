Fortnite: ¿un skin de armas de Marshmello estaría en camino?

Muchos jugadores de Fortnite recuerdan cuando el primer concierto sucedió en la isla. Se trataba del DJ Marshmello y su presentación en Parque Placentero durante el paso de la Temporada 7. Un evento sin precedentes para el mundo de la música y los videojuegos.

Millones de usuarios asistieron al concierto virtual, en donde el DJ se encargaba de poner la respectiva cuota de hype a los presentes para que saquen sus mejores pasos de baile. Exactamente esta presentación atrajo a más de 10 millones de usuarios.

Hace unas semanas Fortnite sorprendió a todos con un concierto del rapero Travis Scott que, según lo datos de Epic Games, atrajo a más de 27.7 millones de usuarios a la isla y que inclusive resultó en una colección de Fortnite x Cactus Jack (la disquera del rapero de Houston).

Actualmente estamos a pocas horas de la "Fiesta Campal", un evento que reúne a los DJs Dillon Francis, Steve Aoki y deadmau5. Las expectativas se encuentran por los cielos y no es para menos.

Resulta que, entre los archivos de la actualización 12.50 de Fortnite, se encontraron datos de un skin para armas con motivos de Marshmello. Este nunca fue lanzado, pero según los datos encontrados lo han vuelto a incluir. El "insider" FireMonkey reportó el hallazgo en su cuenta de Twitter.

Marshmello x Fortnite Update:



I was looking more into the files as we saw some Marshmello related stuff was added in v12.50 and I found out multiple different things such the old Weaponskin material for the unreleased Marshmello wrap was updated



Also some skin files got updated pic.twitter.com/aSagmCnQie