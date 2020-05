Valorant: Riot Games busca aumentar la compatibilidad de Vanguard

En las últimas dos semanas, los jugadores de Valorant han presentado quejas sobre Vanguard y sobre cómo el nuevo sistema anti-trampa de Riot Games está rompiendo los drivers de sus PCs. Pero ahora, el desarrollador está lanzando una revisión que debería resolver algunos de estos problemas hoy mismo.

Muchas personas han experimentado problemas con Vanguard bloqueando varios otros programas esenciales en sus computadoras, como sus drivers de mouse y teclado, MSI Afterburner, así como sus controladores de tarjeta de video.

Como resultado, las personas obtienen sus PC "más ligeras para correr el juego", pero a su vez requiere que se inicien en modo seguro para solucionarlo.

Otros han experimentado una pantalla azul de la muerte en muchos casos extremos, lo que ha llevado a muchos jugadores a desinstalar el juego y Vanguard de su computadora hasta que los problemas se resuelvan por completo.

In an hour we're shipping a hotfix for Vanguard to +up its compatibility with cheat-vulnerable drivers. Most of the previously blocked drivers should now work. Some egregious ones will cause the game not to start but now very few will be blocked outright. Thanks for the feedback.