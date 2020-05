Fortnite: cómo obtener las Alas brillantes de Neón gratis [GUÍA]

Con cada actualización, Epic Games trae un nuevo grupo de paquetes cosméticos, skins, características, armas y / o artículos a su exitoso título Fortnite Battle Royale, y la actualización más reciente v12.50 no ha sido la excepción.

No solo eso, sino que con cada actualización, los data miners y los filtradores logran obtener un nuevo contenido con anticipación, y durante unos días los jugadores se han estado preguntando cual iba a ser el bling libre de fugas. Pero ahora, Fortnite ha confirmado lo que es, presentando las Alas de Neon.

Las Alas de Neon Brillantes llegará como un cosmético gratuito para los jugadores de Fortnite Battle Royale desde este viernes 8 de mayo, como parte del nuevo modo Party Royale recientemente lanzado.

Party Royale permite a los jugadores atravesar el mapa de Fortnite sin armas, explorar el juego sin tener que competir contra otros e incluso tener DJs de fama mundial que se presentan durante la duración del evento LTM.

Entonces, ¿cómo se obtienen las Alas de Neon Brillantes? En realidad es increíblemente fácil. Todo lo que tiene que hacer es iniciar sesión en Fortnite entre el viernes 8 de mayo a las 6 p.m. ET (3 p.m. PT / 11 p.m. BST) y el lunes 11 de mayo a las 10 a.m. ET (7 a.m. PT / 3 p.m. BST), y su cuenta se acreditará automáticamente con el cosmético.

Today is the day!



Come hangout in Party Royale for our Premiere live show with @DillonFrancis, @SteveAoki, and @deadmau5 tonight at 9 PM ET / 6 PM PT.



Login starting May 8 at 6 PM ET to Monday, May 11 at 10 AM ET to get your free music reactive Neon Wings Back Bling. pic.twitter.com/49yCeRpObB