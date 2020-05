Call of Duty: Warzone el Gulag se va y vuelven los helicópteros

Call of Duty: Warzone sorprendió durante el inicio de esta semana a sus más de 60 millones de jugadores con la ausencia de los helicópteros. Felizmente estos vuelven desde hoy a Verdansk; sin embargo el Gulag ya no formará parte del juego en modo battle royale en solitario. Espera, ¡¿Qué?!



Foto: Activision

Calma, esto obedece a una buena razón. Normalmente un duelo en el Gulag nos permitía ganar una segunda oportunidad en Call of Duty: Warzone. A partir de hoy, las condiciones para regresar de la muerte al campo de batalla han cambiado.

Tal parece que los desarrolladores, el equipo de Infinity Ward, no pueden estar tranquilos y siguen añadiendo variantes o mecánicas nuevas al juego. No me malentiendan, esto es positivo ya que la experiencia se mantiene fresca y explorar otras propuestas es positivo.

En esta ocasión los cambios, que aparecerán en Warzone, desde hoy fueron anunciados en la cuenta oficial en Twitter de Infinity Ward. Aquí adjuntamos el tuit en cuestión.

Playlist Update!

Warzone:

- Replacing BR Solos with BR Stimulus Solos

- Height & radius at which parachuting enemy players are called out have been reduced (BR)

- Adding helicopters back

Modern Warfare:

- Shipment 24/7 becomes Shipment 10v10

- Adding 3v3 Gunfight Knives Only