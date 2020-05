Teamfight tactics: conozca al streamer que con una mano y una pierna conquista el ranked

Trần “1tay thách đấu” Văn Hoàng es streamer vietnamita y uno de los mejores jugadores de Teamfight Tactics del mundo. Ha alcanzado el rango de Challenger, el más alto en el juego competitivo, durante tres temporadas seguidas y transmite sus juegos en NimoTV.

También solo tiene una mano y una pierna. De hecho, su nombre de usuario se traduce como 1 mano para Challenger. Văn Hoàng solía trabajar como peluquero y amaba los juegos como muchas otras personas. Sin embargo, el 30 de junio de 2019, su vida cambió para siempre.

De camino a casa desde una fiesta, fue atropellado por un camión y su mano y pierna derecha fueron atropelladas. Cuando llegó al hospital, los médicos le dijeron que había perdido demasiada sangre y que tendrían que amputarle la mano y la pierna.

“Cuando me desperté después de la cirugía de 8 horas, me desmoroné y lloré mucho. Todos mis planes futuros y mi carrera habían desaparecido repentinamente. Mis padres son viejos, mi hermana está casada. Soy el hijo menor y también la principal fuente de ingresos para mi familia. En ese momento, solo quería terminar con mi vida, pero pensé en mis padres, parientes y amigos, así que seguí adelante ”, dijo Văn Hoàng.

Deprimido e incapaz de continuar su carrera como peluquero, Văn Hoàng recurrió a los juegos para escapar.

“Cuando estaba en mi punto más bajo, el juego solo podía proporcionarme algún alivio. Debido a mi condición física, no podía jugar ninguno de los juegos que solía jugar ", dijo Văn Hoàng. "Fue entonces cuando supe por primera vez sobre Teamfight Tactics, así que probé el juego por primera vez. Al principio fue difícil porque tenía que usar el mouse con la mano izquierda, pero después de familiarizarme con él, pude ver que me quedaba perfectamente, así que comencé a jugarlo más. Cambié mi nombre dentro del juego a "1taythachdau" (1 mano al retador) y comencé a jugar en el modo clasificado ".

Văn Hoàng es un jugador natural en el juego, y ha alcanzado el Challenger, el rango más alto en Teamfight Tactics, en todas las temporadas hasta el momento. También alcanzó el segundo lugar en la escala clasificada vietnamita.

"Soy más lento que otros jugadores porque tengo que rodar con una mano, pero creo en mis habilidades y mi pensamiento lógico", dijo Văn Hoàng. Menos de un año después de su accidente que cambió su vida, Văn Hoàng ha encontrado paz y positividad en Teamfight Tactics.

"Ya no estoy quebrantado, y mi positividad es más alta que nunca", dijo Văn Hoàng. "Todavía hay algunas barreras que existen en mi vida diaria, pero me estoy adaptando a ellas y me digo a mí mismo que haga todo lo posible para que mis padres puedan sentirse mejor".

Después de encontrar el éxito en TFT, Văn Hoàng exploró la idea de convertir su nueva pasión en una carrera. "Cuando juego, todo el mundo me comprende y se siente comprensivo. Con tanta gente detrás, decidí que probaría algo nuevo, así que me convertí en un streamer y ahora tengo un número decente de fanáticos”.

Văn Hoàng también comenzó su propio clan TFT, llamado "1TTĐ". El clan actualmente tiene alrededor de 100 miembros, con la mayoría de los miembros que van desde el rango de Maestro al Desafiador.

"Juntos aprendemos y compartimos nuevas experiencias", dijo Văn Hoàng. "El nombre del clan obviamente se basa en mi nombre, pero los miembros del clan también se burlan de él y lo llaman" 1 Thiên Thần Đẹp ", que se traduce como Un ángel hermoso".

Văn Hoàng está planeando un evento fuera de línea para reunirse con todos los miembros de su clan para que pueda mostrarles personalmente su agradecimiento por apoyarlo.

Văn Hoàng: Para llegar al Challenger, utilicé principalmente fuertes composiciones de equipo como Blaster / Cybernetic. Después de eso, sigo con rachas de victorias y mantengo mi HP en las primeras etapas. No recomiendo que el equipo de RNG basado en la suerte compita con estrategias de hiper rodadura porque requieren campeones de 3 estrellas, y puedes perder el juego de inmediato si la suerte no está de tu lado.

Habiendo dicho eso, todavía es posible hacer hipervínculos en este meta, así que estoy encontrando una manera de adaptarme y contrarrestar. En general, el juego está cambiando y es más diverso con muchas galaxias aleatorias y composiciones de equipo, lo que lo hace mucho más complicado ahora.

Mi consejo es que descubras y pruebes tantas composiciones de equipo como sea posible para que puedas equiparlo con objetos u otros campeones. Intenta no enviar spam a la misma composición del equipo demasiadas veces, porque otros jugadores pueden terminar la composición del equipo antes que tú. Aprenda cómo mantener su barra de HP y usar su oro de manera efectiva.

Estas son algunas de las composiciones de equipo más fuertes para el meta actual que el streamer puede recomendar:

Hyper roll Twisted Fate / Poppy / Zoe: Dependiendo de qué campeón llegue primero a 3 estrellas, pon elementos sobre ellos y crea una composición de equipo adecuada. Idealmente, quieres Sorcerer / Star Guardian, o Vanguard / Star Guardian, o mixto.

Hyper roll Xayah con 3 Blademaster, 4 Celestial, elementos básicos: Quicksilver, Infinity Edge y Last Whisper.

Otros equipos como Blaster, Mech-Pilot / Infiltrator con Kai’sa carry, Demolitionist o Cybernetic también son fuertes.

Una historia de vida muy conmovedora y a la vez de superación para alguien que en algún punto de su vida se sintió devastado, pero que gracias a los videojuegos logró encontrar estabilitada y una carrera como streamer y jugador competitivo de Teamfight Tactics.

