Call of Duty: Warzone superó las expectativas de Activision

No es ningún secreto que Call of Duty: Warzone ha sido un éxito. Este battle royale salió a la venta hace exactamente dos meses y, si bien no era una sorpresa del todo, un número muy alto de jugadores fueron atraídos por esta nueva propuesta.

Este no es la primera incursión de Activision en el género battle royale. Muchos recuerdan, ahora con algo de pena, al modo Blackout de Call of Duty: Black Ops 4. Sin embargo este no era gratuito, al necesitar obligatoriamente la cuarta entrega numerada de Black Ops para jugar.

En el caso de Warzone, Activision decidió apostar por eliminar esa barrera de acceso para jugarlo. Lo cual ha probado ser un excelente modelo de negocio para la compañía y para los 60 millones de jugadores que ha acumulado en solo ocho semanas.

A pesar de ser free-to-play, la popularidad de Warzone ha impulsado enormes ganancias dentro de Activision. La predicción que se tenía comtemplada para la compañía en el primer trimestre de este año era una ganancia de 1.32 mil millones de dólares.

Sin embargo, el battle royale terminó superando ese pronóstico largamente colocando 1.52 mil millones de dólares en ganancias para las arcas de Activision. Es decir, 200 millones de dólares extra con respecto a las estimaciones.

Es más, el presidente de Activision comentó que el número de personas que descargaron Warzone y que luego adquirieron Modern Warfare, ha sido más alto que cualquiera de sus predicciones. Recordemos que el acceso al battle royale es a través del cliente de Modern Warfare.

