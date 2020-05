Captain Tsubasa: Rise of New Champions la selección juvenil francesa se deja ver en estas capturas

Los fans de la serie de anime Súper Campeones esperan con ansias la llegada de Captain Tsubasa: Rise of New Champions. En esta ocasión tenemos un primer vistazo a los jugadores de la selección juvenil de Francia.



Foto: Bandai Namco

Esta escuadra tiene como figuras principales a Jean-Laurent Pierre, El Cid Pierre y Louis Napoleon. ¿Quieres conocer más de ellos? Entonces veamos lo que tienen por ofrecernos.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions - La selección juvenil de Francia

Este equipo, rebosante de espíritu de lucha, gira en torno a Pierre y busca dejar atrás la frustración producida por que le arrebataran el campeonato que se suponía que se iba a celebrar en su país. Su meta es ser los Número Uno a base de entrenamientos severos y con nuevos miembros.

Jean-Laurent Pierre (Defensa)

Decidieron incorporarlo a la selección en una nueva convocatoria que se llevó a cabo para mejorar la defensa, el punto débil de Francia. Es pequeño, pero es fulminante en los 1 contra 1.



Foto: Bandai Namco

El Cid Pierre (Centrocampista y Capitán)

Es un jugador fuerte apodado el "artista del campo" por su elegante manejo del balón. Representa al equipo con gran autoridad y tremendas capacidades tanto ofensivas como defensivas.



Foto: Bandai Namco

Louis Napoleon (Delantero)

Tiene tan mal genio y da tantos problemas que llegaron a apartarlo del equipo, pero es puro talento. Marca un montón de goles gracias a su potente tiro con un efecto rotatorio especial.



Foto: Bandai Namco

Acerca del modo historia de Captain Tsubasa: Rise of New Champions - "Episodio Tsubasa"

El nombre del modo historia, obviamente, hace referencia nombre original del protagonista: Ozora Tsubasa. Y es que sí, los nombres originales de los personajes son los que se usarán en este juego. Cosa de irse acostumbrando.

Este modo historia cubrirá todo el torneo nacional de institutos e incluirá algunos de los partidos más épicos del material original. En el juego estarán presentes los gemelos Tachibana, Hikaru Matsuyama, Kojiro Hyuga y muchos otros de los grandes rivales de Tsubasa.

Una de los detalles que resalta del "Episodio Tsubasa" es que, según el score del encuentro, hay posibilidades de activar cinemáticas especiales. Algunas serán de tipo narrativo y otras traerán consigo nuevas sorpresas.

Esas sorpresas pueden incluir eventos nunca antes vistos en el manga o el anime de Captain Tsubasa. En algunas ocasiones es probable que tu encuentro con cierto rival termine en tandas de penales. Ese resultado será referenciado por los personajes más adelante.

Por el momento Captain Tsubasa: Rise of New Champions por el momento no cuenta con fecha de salida en concreto, pero se sabe que llegará este año de todas maneras. El juego estará disponible en PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam.

