Fortnite: popular jugador es baneado de la FNCS Invitational

Kquid, un popular jugador de Fortnite de Australia, fue baneado durante la primera semana del FNCS Invitational supuestamente por usar otra computadora. El jugador tuvo problemas para conectarse a un partido el día 1 de la invitación desde su sistema local y decidió ir a jugar a la casa de un amigo.

El amigo dejó que Kquid se llevara la computadora a casa para continuar jugando partidos el día 2. Después de enfrentar problemas una vez más en su sistema principal y después de jugar un juego, Kquid fue expulsado y baneado.

La prohibición automática se emitió después de que potencialmente infringiera la regla 3.7.2 que establece que "varios jugadores no pueden participar en el evento en la misma máquina en un solo fin de semana del evento".

Esto, sin embargo, no parece aplicarse en la situación de Kquid, pero múltiples IP y cuentas diferentes en el mismo sistema podrían provocar que se active el sistema de manera automático. Kquid luego explicó en otro tuit que usar una cuenta alternativa podría haber llevado a la prohibición.

Ban me mid tournament for no reason? I was playing on a different pc cause my other one would kick me out whenever i tried playing a game? I dont have a VPN and i stream EVERYDAY and stream EVERY tournament how do i cheat?

I WONT QUAL HELP ME PLEASE pic.twitter.com/gkqnHW5coL