Yayster explica porqué jugadores de CS:GO están cambiandose a Valorant

Una oleada de atletas profesionales de deportes electrónicos han cambiado de Counter-Strike: Global Offensive a Valorant en las últimas semanas, y aunque algunos creen que los profesionales solo están tratando de sacar provecho de un nuevo esport, Jaccob Yay Whiteaker dice que se debe al ecosistema actual.

El jugador de CS: GO, que aún no ha tomado una decisión sobre su futuro, dice que muchos están buscando cambiar al nuevo juego de Riot Games porque las organizaciones no están dispuestas a dar a los jugadores de CS: GO una oportunidad a menos que 'formen parte de un equipo establecido que puede competir por los 20 mejores.

Yay, jugador de 21 años, también cree que las ligas reestructuradas como Flashpoint y la ESL Pro League han dañado la escena.

"No hay organizaciones que busquen invertir en un equipo de CS no establecido", dice Yay en TwitLonger. "Por lo que he escuchado, hay organizaciones que buscan un equipo de CS. Sin embargo, casi ninguna busca nada menos que un equipo de 10-20. Desafortunadamente, se convierte en un desafío establecerse contra la competencia cuando otros jugadores tienen analistas, psicólogos deportivos, instalaciones, campamentos de entrenamiento frecuentes y [se les paga].

Why so many CS Pros are switching to Valorant



Read: https://t.co/QBnwOI2n7C — yayster (@yay_csgo) May 10, 2020

"No creo que haya una buena razón para invertir en las divisiones inferiores de CS cuando tienes un juego como Valorant. Tiene sentido que las organizaciones inviertan dinero en eso y dado que la escena es tan inestable, es una fiebre del oro esencialmente en este momento", terminó de decir.

El jugador de 21 años también cree que las nuevas ligas reestructuradas no recompensan el buen desempeño de los equipos no asociados. Es esa rutina, combinada con la amenaza de la caza furtiva de jugadores, lo que hace de Valorant una opción seria para jugadores sin orgía en este momento.

"En el pasado, si llegabas a la división de la liga profesional, era raro no tener una organización", agrega. "Ahora se está volviendo más común, y el camino hacia estas divisiones es significativamente más difícil ahora que todas las regiones se combinan en una sola.

"En general, es una situación difícil. Es por eso que mucha gente está cambiando a Valorant. No los culpo. Algunas personas necesitan pagar facturas o quieren un nuevo comienzo después de jugar un juego durante años y años. Una gran mayoría no está buscando sacar provecho de esta oportunidad, es solo la mano que se les repartió ".

