Legends of Runeterra: Notas del parche 1.1 para Rising Tides

Han pasado dos semanas desde el lanzamiento oficial de Legends of Runeterra para PC y dispositivos móviles con el lanzamiento de la expansión Rising Tides. Sin embargo, no se aplicaron mejoras importantes o nerfs en la actualización de hoy, ya que Riot Games quiere darle al meta más tiempo para desarrollarse.

Se espera que ocurran grandes cambios, como la claridad del texto de la tarjeta y los metaajustes, dentro de dos semanas a partir de hoy con el parche 1.2. También marcará un regreso al cronograma de parche mensual "normal", con el parche 1.4 que contiene el próximo lote de meta cambios.

Actualización y parche de cambios de tiempo

Se están realizando cambios para actualizar los tiempos de lanzamiento debido a un retraso en el móvil. Los ajustes de tiempo entrarán en vigencia con el parche 1.2 el 26 de mayo. Aquí puede encontrar un desglose completo de por qué se están realizando los cambios.

Los jugadores móviles pueden experimentar retrasos, hasta varias horas, con la actualización LoR 1.1 hoy. Aquí está la nueva nota de parche LoR y el cronograma de actualización en el futuro.

Lunes 12pm CT: Las notas del parche para la próxima actualización de LoR se publicarán.

Martes 11:30 a.m. a 12:30 p.m. CT: Riot implementará un nuevo cliente para PC y tiendas de aplicaciones móviles. Los jugadores de PC podrán actualizar el juego inmediatamente, mientras que los dispositivos móviles pueden tardar varias horas más. Sin embargo, los nuevos cambios no se publicarán con la actualización.

Miércoles de 11:30 a.m. a 12:30 p.m. CT: Riot Games realizará una transferencia de datos que permitirá cambios para PC y jugadores móviles. Aquellos en el juego en ese momento verán la pantalla de carga de Ashe por un momento, pero no tendrán que volver a iniciar sesión y los juegos no se interrumpirán, según

Expediciones

El equipo de LoR todavía está recopilando datos desde el lanzamiento de la expansión Rising Tides. Se han producido varios cambios menores en el parche 1.1, mientras que otros problemas, como Deep y Nautilus debido a tamaños de mazo más pequeños, están en la lista de observación.

La bonificación de Rising Tides en Expeditions continuará siendo "el doble de probable", hasta el Parche 1.2. Aquí se puede encontrar un resumen completo de los cambios de Expedición LoR ​​1.1.

Poder noxiano: retaguardia de la Legión eliminada

Scrapheap: se agregó Academy Prodigy y se eliminó Rising Spell Force

Recuperación total: se agregó Rayo termogénico y Choque Statikk mientras se eliminó Innovación sin licencia, Personaje sombrío y Cambio de sombra.

Revisiones

Se aplicaron varias revisiones a LoR antes de la actualización de hoy.

Se solucionó un problema por el cual Vi ganaría temporalmente más de ocho poder mientras subía de nivel.

Sejuani (nivel dos) ahora congela correctamente a los enemigos cuando un disparador de inicio de ronda inflige daño al enemigo Nexus.

Sejuani (nivel dos) ahora puede atacar a los enemigos con congelación.

Lee Sin ahora gana Barrera correctamente si sube de nivel desde el primer hechizo lanzado en la ronda.

Se solucionó un problema por el cual Twisted Fate no se podía jugar en pensión completa, reemplazando una unidad.

Corrección de errores

Se corrigió un problema por el cual LoR se bloqueaba inmediatamente al intentar iniciar en un equipo con Windows PC para usar ciertos formatos de calendario regional.

Se solucionó un problema por el cual hacer clic en el botón de carga de Expediciones después de salir de la cola de Expediciones bloqueaba el juego.

Se solucionó un problema por el cual las cartas a veces se identificaban incorrectamente como "Su Deck" o "Tendero" durante las Picks comerciales después de alcanzar seis victorias en una prueba de Expediciones.

El activador de daño de Miss Fortune ya no dará como resultado una partida empatada cuando ambos pondrían el nexo enemigo a 0 puntos de vida y desencadenarían un efecto que mataría a su dueño. Al igual que con efectos similares, la partida ahora terminará inmediatamente cuando el nexo enemigo llegue a 0.

Se solucionó un problema por el cual arrastrar unidades sobre el Ojo de Oracle mientras se bloqueaba podía bloquear el juego.

Las copias de las unidades que se han mejorado ahora mostrarán correctamente esas mejoras en su información sobre herramientas.

Fizz y Lee Sin ahora cuentan el progreso de nivel de los hechizos que los reviven.

Ahora los Productos robados robarán más rápidamente su segunda carta.

Mejoras de efectos visuales y claridad en varios disparadores de cartas (Tall Tales, Gotcha !, Fury of the North, Vi).

