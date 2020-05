Valorant: más de 8.000 tramposos fueron baneados

Valorant, el shooter táctico de Riot Games, cumplió hace poco un mes de estar en beta cerrada en Norteamérica y Europa. Hace poco nuestra región también se pudo unir a probar esta nueva propuesta de los creadores de League of Legends.

Riot Games, desde antes de la salida de la beta cerrada de Valorant, puso de manifiesto su compromiso con la potencial escena competitiva de este juego. Esto tomó la forma de Vanguard, un software que se encargaría de detectar a aquellos usuarios que estén jugando sucio.

Phillip Koskinas, quien es el encargado de los lineamientos de la normativa anti cheats en Riot Games, hizo público el número de usuarios que han caído a causa de un ban, por cortesía de Vanguard, durante este primer mes dentro de Valorant.}



Foto: Twitter @mirageopenguins

located a VALORANT universe where there were 8873 less cheaters and moved us all into it, please be careful as your bones may've shifted during dimensional travel

Un número considerable, sobre todo si tenemos en cuenta que Valorant se encuentra con acceso limitado y que solo tiene un mes en las manos de los usuarios. Todo indica que Vanguard está haciendo bien su trabajo encontrando a los tramposos y los softwares que usan para ese cometido, ¿Verdad?

Desafortunadamente Vanguard resultó ser bastante invasivo, al punto de suspender la ejecución de ciertos programas que el software considere como "sospechoso". Inclusive se supo que ha suspendido la función de algunas aplicaciones de las PCs en donde Valorant está instalado.

Esto fue justamente lo que le pasó a este usuario de Twitter. Él reporta que el sistema anti-cheat inhabilitó las funciones del Afterburner de MSI, un software muy popular por los entusiastas de PC para monitorear la temperatura de sus equipos.

Soo.. to play Valorant.. you need to have Riot's anti cheat system open, Vanguard. When I have Vanguard open, MSI afterburner stops working on my PC.....

Any... any suggestions on how to resolve this? My PC is going to overheat if I can't up my fan speed.