Remaster de Tony Hawk's Pro Skater 1 y 2 serían anunciados

Tony Hawk's Pro Skater 1 y 2 podrían volver en los próximos meses en forma remasterizada. Desde hace unas horas, una campaña de misterio en Twitter ha comenzado por parte de algunos usuarios con conocimiento de todos los tejes y manejes de la industria.

Going to be listening to this a lot in September. 🛹 https://t.co/x2KnG226QY