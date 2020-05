Valorant: jugador destruye a Shroud y compañia en 30 segundos [VIDEO]

No es tan frecuente que un jugador joven y prometedor tenga la oportunidad de jugar contra grandes ex profesionales de los esports. Pero ayer, MrAustino (al menos ese es su nickname en la plataforma de Twitch) se enfrentó a Shroud y Just9n en un valiosísimo partido.

Como era de esperar, el antiguo equipo profesional de CS: GO tenía una ventaja temprana contra el joven ágil, que según los redditors tenía 15 años. Pero mientras bajaba 2-5, Austino tenía el tipo de ronda de la que están hechos los sueños.

La ronda comenzó mal para su equipo, con dos jugadores eliminados temprano. Mientras intentaba comunicar hacia dónde se dirigía el equipo de sudario para colocar la bomba, sus otros dos compañeros murieron.

Dejado solo en una situación de uno contra cuatro, sus probabilidades solo empeoraron cuando el Sabio del equipo enemigo resucitó Just9n. Pero equipado con un rifle de francotirador, Austino estaba decidido a hacer que algo sucediera.

Uno por uno, el jugador eliminó la mortaja, Just9n, y todos sus compañeros de equipo, acumulando cinco asesinatos totales para la ronda como el único sobreviviente en su equipo.

Asombrado de lo que acaba de experimentar, a Shroud no le quedó nada más que decir en la sala de chat del juego que no sea "HE IS INSANE"

Con sus compañeros de equipo diciéndole que debía colocarse en un clip de su transmisión de Twitch, la realidad de lo que Austino acababa de lograr comenzó a asimilarse. "Eso es un clip del 100 por ciento", dijo. "Mi corazón late con fuerza, santo cielo".

Si bien es posible que Austino no sea conocido, este nuevo clip viral ya está pagando dividendos por su canal. Durante una transmisión de cuatro horas que comenzó en las primeras horas de hoy, promedió 39 espectadores.

Si bien eso podría no ser particularmente impresionante para un veterano de la transmisión en Twitch, el joven anteriormente tenía un promedio de solo uno o dos espectadores. Lo que tenemos claro es que Valorant sigue mostrando nuevos talentos.

