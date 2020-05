Ghost of Tsushima: State of Play revelará su gameplay este jueves

Ghost of Tsushima será el protagonista del próximo State of Play que PlayStation nos tiene preparado mañana. Según lo indicado en el blog oficial de la consola de Sony, esta presentación se centrará en el gameplay del más reciente juego de Sucker Punch.



Foto: PlayStation

La fecha de esta nueva presentación digital será este jueves 14 a las 11:00 am (horario de Perú, México y Colombia). Se sabe que este State of Play tendrá una duración aproximada de 18 minutos.

Ghost of Tsushima ahora tiene como nueva fecha de salida el día viernes 17 de julio de este año. Fecha que lo pone a poco menos de un mes con respecto a la recientemente asignada fecha de salida definitiva para The Last of Us Part II.

Por otro lado, el equipo de Ghost of Tsushima comentó que ha sido todo un desafío el adaptar su ciclo de desarrollo a un ambiente fuera de su oficina. Felizmente su equipo ha sabido sobrellevar este reto con entereza y el juego se encuentra cada vez más cerca de estar listo.

There are a few finishing touches to apply and bugs to squash – so we’ll put these extra couple weeks to good use.



We hope you all are staying safe. We can’t wait for you to play, and we'll have many more details on gameplay to share very soon!