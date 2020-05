PUBG: modo clasificatorio finalmente llega a los servidores de prueba

Los fanáticos han estado pidiendo que se agregue un modo de clasificación a los Campos de batalla de PUBG por un tiempo de vez en cuando y finalmente tienen uno. El modo, que actualmente solo está disponible para squads, ahora está disponible en el servidor de prueba como parte del parche 7.2.

El modo de clasificación reemplaza el sistema de título de supervivencia anterior, pero funciona de manera un poco diferente. Los jugadores aún se pondrán a prueba en cinco partidos de colocación, pero después de eso, sus rangos individuales subirán y bajarán después de cada partido dependiendo de sus asesinatos y asistencias, así como su ubicación general.

Sin embargo, los jugadores con clasificación Diamante o superior enfrentarán una disminución de rango si no juegan clasificada durante una semana o más para mantener competitivos los niveles superiores.

Ranked está disponible en FPP y TPP para un máximo de 64 jugadores. Una vez que el juego esté completo, los jugadores serán lanzados en Erangel, Miramar o Sanhok, donde podrán disfrutar de un mayor botín engendrado con armas recién equilibradas.

Sin embargo, vale la pena señalar que, si bien no encontrará zonas rojas en el ranking, las zonas azules se mueven mucho más rápido. Al igual que muchos otros juegos competitivos, los jugadores recibirán recompensas por el rango más alto alcanzado esa temporada.

PUBG #TestServers have been updated with patch 7.2!



Check out our latest Patch Report for details on Ranked Mode, Upgraded Jerry Cans and more!



🔗 https://t.co/gIeVcXP8Ha pic.twitter.com/e8wYaCMoPq