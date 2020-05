Fortnite se renueva el próximo año con nuevo motor gráfico [VIDEO]

Hoy, durante el segundo día de Summer Game Fest, dos integrantes de Epic Games mostraron un impresionante tech demo de su nuevo motor gráfico: Unreal Engine 5. Brian Karis, director técnico de gráficos, y Jerome Platteaux, director de arte, fueron los encargados de mostrarlo.



Foto: Epic Games

Bajo el nombre de "Lumen in the Land of Nanite", se nos presentó una demostración en tiempo real, corriendo en PlayStation 5, de lo nuevo que trae la quinta versión de Unreal Engine y la fidelidad de detalles que ahora ofrece a los desarrolladores.

El video completo dura poco más de 9 minutos. Pero si vas con algo de prisa, también podrás ver uno que compila las partes más importantes y que dura considerablemente menos.

Fortnite y Unreal Engine 5

Huelga decir que Unreal Engine ha sabido ubicarse como el motor gráfico por elección de muchos desarrolladores. Fortnite, al ser un juego desarrollado por Epic Games, también lo usa y está contemplado dentro de sus planes para la nueva versión.

Si bien el tech demo de "Lumen in the Land of Nanite" apuesta por un acabado y apariencia fotorrealista con el fin de mostrar las capacidades de Unreal Engine 5 por todo lo alto, Fortnite de todos modos mantendrá la apariencia caricaturesca que caracteriza a sus coloridos personajes.

Sin embargo, el cambio que se espera ver es en el campo de la iluminación, texturas, las físicas aplicadas al entorno y sus interacciones dentro del juego y el combate propiamente dicho.

En concreto se espera que Unreal Engine 5 llegue a la isla de Fortnite a mediados del año 2021. Un detalle que habrá que tener en consideración es que solamente las consolas de nueva generación serán capaces de mover el juego con el nuevo motor gráfico de Epic Games.

