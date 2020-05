Free Fire: Garena lanza comunicado oficial sobre los Hackers

Garena siempre ha estado en continuo trabajo ante los problemas de trampas (softwares y APKs no autorizados) y están muy al tanto de que la comunidad de sobrevivientes está cansada de que los hackers le arruinen la partida.

Los chicos de Garena saben bien el enojo que recientemente se ha sentido en la comunidad por la presencia de los hackers. Saben también que al jugar con un hacker genera una experiencia terrible y causa enojo.

Al respecto, Garena siempre han tenido una política de cero tolerancia hacia el uso de trampas o hacks, sin embargo nunca han hablado de manera oficial ante estas situaciones, sobre las acciones que suelen tomar en estos casos.

Es por eso que el día de hoy, en la página oficial de Garena Free Fire en Facebook, lanzaron un comunicado informando lo siguiente:

- Suspendemos cuentas diariamente de aquellas que usen o hayan usado APKs, software, scripts que modifiquen parcial o totalmente nuestro juego.

- Bloqueamos IPs para que estas personas no vuelvan a arruinar más experiencias

dentro del juego.

- Suspendemos sus dispositivos, para asegurarnos que no puedan volver a crear

una cuenta e inicien sesión en Free Fire.

- En estos días suspenderemos por completo aquellas cuentas que hayan usado el hack conocido como la "antena". Sin importar cuando o cuanto tiempo lo hayan utilizado.

De igual manera, los de Free Fire han pedido que sigan reportando a través del sistema de reportes de término de partida, porque así ayudan a que el sistema los "localice" más pronto.

Casi al final de su comunicado, Garena vuelve a pedir a sus usuarios que no usen hacks, no usen trampas, no usen ningún APK no oficial, no usen algún tipo de programa que les de ventaja por que al final del día, siempre terminan encontrando y suspendiendo sus cuentas.

Free Fire es un juego donde puedes jugar con amigos o incluso hacer amigos, donde pasas horas divertidas, donde puedes demostrar que son los mejores en los campos de batalla.

Garena Free Fire sabe que todavía tienen un largo camino en la batalla contra los hackers, pero buscarán todos los días estar un paso adelante, sin embargo, para eso necesitarán la ayuda de sus usuarios pues por ellos es que Free Fire es lo que es.

