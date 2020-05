Epic Games Store regalaría Grand Theft Auto V desde manaña

Epic Games Store renovará dentro de muy poco su ofrecimiento de juegos gratis. Sin embargo, a comparación de otras ocasiones, no han revelado el, o los juegos, que podrán ser adquiridos a costo cero. Sin embargo, el rumor de que podría ser Grand Theft Auto V está sonando muy fuerte.



Foto: composición

El dato viene a través del medio de videojuegos estadounidense Gamepressure. Como vemos en la foto de arriba, mañana en la mañana sabremos por fin si el rumor se convierte en una certeza.

El citado medio indica que recibieron el tip cortesía de una fuente anónima, pero que ha probado ser muy confiable. ¿Será posible que GTA V sea ese juego? Por el momento mucha gente queda a la expectativa.

Muchas personas han quedado sumamente extrañadas con la posibilidad de tener GTA V gratis. Después de todo, el juego se sigue vendiendo solo y su modo Online sigue generando ganancias, cortesía de las microtransacciones, a sus responsables.

Sin embargo, recordemos que GTA V fue lanzado hace cinco años en PC, y es mucho más antiguo si tenemos en cuenta su debut en consolas en el año 2013. Ya es hora que Rockstar vaya alistando un "Grand Theft Auto VI" para alegría de sus seguidores.

Sería una buena estrategia generar algo de hype con un potencial anuncio de GTA VI justo luego de poner gratis la entrega anterior en Epic Games Store.

Un reconocido 'leaker' de Grand Theft Auto afirmó que GTA VI podría estar mucho más cerca de lo que sugieren los informes anteriores, diciendo que han escuchado que el juego está "a medio camino".

Next title, a new GTA title is in "early stages of development"?

It's hard to believe that when I'm hearing it's "halfway done" or even beyond that.