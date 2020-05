Grand Theft Auto V gratis en Epic Games Store y te decimos como descargarlo

Grand Theft Auto V ya se encuentra disponible desde hoy en Epic Games Store. Esto sucede luego de una serie de rumores que sonaron bastante fuerte desde ayer. Es más, parece que en Epic estaban tan emocionados por el anuncio que lo filtraron antes de tiempo para luego borrarlo rápidamente.

Felizmente Wario64 estaba atento y capturó el tuit que hasta contenía un video promocional. En fin, el juego misterioso dejó de serlo y ahora es una completa certeza. Veamos entonces lo que debes hacer para descargarlo.

En primer lugar debes saber que el juego será gratis por tiempo limitado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que desde hoy, hasta el 21 de mayo, podrás agregar este juego a tu biblioteca de juegos en Epic Games Store. Cuando lo hayas hecho el juego se quedará en tu biblioteca para siempre.

Para agregarlo permanentemente solo debes tener una cuenta de Epic Games, esto supone un proceso de registro que no llega ni a los 5 minutos. Posterior a ello podrás agregar Grand Theft Auto V a tu biblioteca para ser descargado en el momento que desees.

El enlace que te llevará directamente a Grand Theft Auto V gratis es este.



Teniendo en cuenta que el juego salió en PC en el año 2015, es muy probable que cualquier PC gamer contemporánea perteneciente a la gama de entrada pueda ejecutarlo sin problemas. Reconocimiento aparte merece Rockstar al tener tan buenos desarrolladores a bordo para optimizarlo bastante bien en esta plataforma.

-Procesador: Intel Core 2 Quad CPU Q6600 de 2.4 GHz (4 CPU)/AMD Phenom 9850 Quad-Core (4 CPU) de 2.5 GHz.

-Memoria RAM: 4 GB.

-Sistema operativo: Windows 8.1 de 64 bits, Windows 8 de 64 bits, Windows 7 de 64 bits con Service Pack 1.

-GPU: NVIDIA 9800 GT 1 GB/AMD HD 4870 1 GB (DX 10, 10.1, 11).

-Procesador: Intel Core i5 3470 de 3.2 GHz (4 CPU)/AMD X8 FX-8350 a 4 GHz (8 CPU)

-Memoria RAM: 8 GB.

-Sistema operativo: Windows 8.1 de 64 bits, Windows 8 de 64 bits, Windows 7 de 64 bits con Service Pack 1.

-GPU: NVIDIA GTX 660 2 GB/AMD HD7870 2 GB.

Como verán, Grand Theft Auto V no pide lo último en hardware para PC. Por lo tanto muchos jugadores serán capaces de disfrutar su paso por la ciudad ficticia de Los Santos sin mayor inconveniente. Buena suerte.

Tal parece que Epic Games subestimó la llegada de Trevor y compañía a su tienda digital de videojuegos. Incluso se ha visto como es que GTA V, a pesar de haber salido oficialmente hace 7 años, sigue manteniendo una capacidad de convocatoria sin igual.

We are currently experiencing high traffic on the Epic Games Store.



We are aware that users may be encountering slow loading times, 500 errors, or launcher crashing at this time and we are actively working to scale. We'll provide an update as soon as we can.