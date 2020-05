PUBG Mobile: la temporada 13 Toy Playground ya está disponible

La temporada 13, llamada Toy Playground, comenzó anoche en PUBG Mobile. Trajo una nueva temporada competitiva, que incluye nuevas recompensas y un nuevo pase de batalla.

Los jugadores clasificados como Oro o superior en esta temporada ganarán cosméticos exclusivos. Aquellos que clasificaron y terminaron entre los 10 primeros cinco veces en el nivel Oro o superior recibirán un palo. El nivel Platino ofrecerá un casco y el nivel Diamante recompensará a los jugadores con un aspecto de arma.

Las recompensas tradicionales también se presentan para los niveles Crown, Ace y Conqueror, los niveles más altos que se pueden alcanzar en el juego. Los jugadores también recibieron recompensas por su clasificación en la temporada 12.

Like a kid with a new toy, get pumped for PUBG Mobile Season 13: Toy Playground—live today!



Grab colorful gear, get slick new outfits, and attack some maps: https://t.co/tNcNZxcj04 pic.twitter.com/h8DJYjODvF