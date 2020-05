The Last of Us Part II está a la vuelta de la esquina

Luego de la exitosa acogida de The Last of Us para PlayStation 3, el lanzamiento de la segunda parte generaría gran expectativa entre los fanáticos, quienes esperaban que el lanzamiento se realizará a principios del 2020. Sin embargo, debido a la pandemia mundial tuvo que ser retrasado.

The Last of Us Part II es una de las grandes exclusivas para este año y la más esperada por muchos seguidores del mundo gamer. Según confirmó el blog oficial, llegará a PlayStation 4 el próximo 19 de junio.

Aún hay mucho misterio sobre el juego, pero sabemos que tendrá lugar cinco años después de la primera entrega y seguirá los acontecimientos de la primera parte de la historia, aunque en esta ocasión con más importancia al futuro de Ellie que el de Joel.

Según el último tráiler del juego, muestra a Ellie, ahora con 19 años, siendo la protagonista y no Joel, que ya tiene 50 años, viviendo en la comunidad de refugio seguro en el condado de Jackson, Wyoming, a la que llegaron al final de la primera entrega.



Foto: PlayStation

Asimismo, aseguran que esta secuela de The Last of Us, dará vida a los mortíferos personajes y un mundo del juego, más realista y detallado que nunca, ya que los nuevos y mejorados sistemas de juego marcarán la diferencia entre la vida y la muerte en el viaje de Ellie.

Además, una amplia variedad de armas, objetos que fabricar, habilidades y mejoras que permitirán personalizar las capacidades de Ellie en función de tu estilo de juego.



Foto: PlayStation

El esperado juego llegará a nuestro país en tres ediciones, para la elección de los seguidores:

-Edición Standard en donde solo podrán obtener el juego.

-Edición especial, se podrá obtener un steelbook con el juego completo, un mini libro gráfico de 48 páginas y el contenido digital (DLC).

-Edicion de Colección, se podrá adquirir un steelbook con el juego completo, un mini libro gráfico de 48 páginas ,el contenido digital (DLC), una estatua de 12 pulgadas de Ellie, un brazalete de Ellie, una litografía y carta de agradecimiento, cinco stickers y seis prendedores esmaltados.



Foto: PlayStation

