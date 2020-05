Epic Games Store te reembolsa parcialmente al comprar un juego poco antes que entre en oferta

Una de las tantas incertidumbres que muchos usuarios tienen al momento de comprar videojuegos, es que si el título seleccionado tendrá algún descuento a los pocos días de realizar la compra. Tal parece que, respondiendo a esa problemática, Epic Games Store ha encontrado la solución.

Así es, esta tienda de videojuegos está ofreciendo reembolsos parciales a los usuarios que han adquirido un juego que posteriormente entra en oferta al poco tiempo. Este es definitivamente un paso hacia adelante y una característica que no hemos visto en otra tienda digital.

Esta práctica al parecer fue añadida de forma silenciosa. No fue sino hasta que Joshua Boggs, director del estudio MayDay, compartió en su cuenta de Twitter el email que recibió de Epic Games Store en donde se le avisaba acerca del reembolso parcial de cierta compra. El siguiente:

Whoa whoa what?! I’ve clearly been around for too long because I find this refund for a discount I missed on the ⁦@EpicGames⁩ store absolutely mind blowingly generous. This is incredible? pic.twitter.com/eHfcus5E0K