Gamescom 2020 confirma evento digital desde el 27 de agosto

Ya que la Gamescom 2020 no podrá tomar lugar en Cologne (Alemania) debido al riesgo que representa el COVID-19, el formato de este evento cambiará y se llevará a cabo vía streaming. Esto no significa que la calidad del evento se verá comprometida, sino que habrán nuevas formas de llegar al público fanático de los videojuegos.

Quick update: @gamescom Opening Night Live will now take place live on August 27 and kick off 3 days of @gamescom 2020. We’re planning a spectacular show that will also be the grand finale of @summergamefest More at https://t.co/KRzKTQeHcs pic.twitter.com/3gVEvG1so7