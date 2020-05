Call of Duty: Modern Warfare/Warzone Hardhat en multiplayer y Plunder de 4 jugadores

Call of Duty: Modern Warfare y Warzone están en la segunda mitad de su Temporada Tres y las novedades siguen llegando. En esta ocasión el blog oficial de Activision nos trae las novedades que llegarán esta semana.



Foto: Activision

Tengan en cuenta que las características que veremos serán implementadas en sus respectivos juegos durante la semana, no son inmediatas. Aparte, es también muy probable que otras características desaparezcan. Muy bien, sin más preámbulos, veamos las novedades.

Call of Duty: Modern Warfare y Warzone semana 18/05/2020

-Ghost estrena el "Ghost Pack Contingency": por 2.400 CP podrás tener este nuevo conjunto de uno de los personajes más entrañables de la franquicia Modern Warfare. Un set de armas, un banner dinámico, un charm, un skin que los más veteranos recuerdan y más estarán disponibles pronto en la tienda.



Foto: CoD Tracker

-Hardhat regresa: este es un mapa que conocimos por primera vez en Modern Warfare 3. Este es un sitio de construcción con muchas posibilidades para emboscar al oponente de turno. Llegará en un playlist 24/7 de 6 contra 6.



Foto: Infinity Ward y Activision

-Aisle 9 no tiene quien lo limpie: este es el mapa de Gunfight más reciente que se añade a la rotación de este modo. Aparte tendrá su propio playlist denominado "Clean up in Aisle 9". Serán combates 3v3 en modos favoritos como Team Deathmatch, Grind, Domination, y Kill Confirmed.



Foto: Infinity Ward y Activision

-Blood Money Quads regresa: El modo preferido de aquellos que desean levelear sus armas verá un incremento de ambición al tener equipos de 4 integrantes durante esta semana.



Foto: Infinity Ward y Activision

-Presentando a la "Armor Box": un nuevo item ha llegado a Verdansk. La Armor Box funciona de forma similar que la caja de municiones. Esta se usa para volver a llenar la barra de armadura antes o después de un fugaz conflicto. Podrás encontrarla en los cofres o comprarla en una Buy Station.



Foto: Infinity Ward y Activision

