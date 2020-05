Como entrar a las bóvedas de Call of Duty: Warzone [VIDEO]

Call of Duty: Modern Warfare y Warzone han visto hoy, durante la madrugada, la llegada de su actualización 1.21. Esta coincide con la sexta semana de la Temporada Tres y ha llegado a todas las plataformas donde esta experiencia bélica de Activision está presente sin ningún tipo de retraso.

En esta ocasión nos enfocaremos en las bóvedas encontradas en Verdansk que llamaron la atención de muchos jugadores. Finalmente sabremos lo que contienen de una vez por todas.

Para poder obtener acceso a esta misteriosa área deberás asegurarte de contar con una tarjeta de acceso (Access Key Card). Según indican algunos jugadores, estas tarjetas son un tanto difíciles de encontrar y no son items que puedas adquirir en las estaciones de compra. Estos son los pasos a seguir:

-Encontrar una tarjeta de acceso.

-Dirigirte a una bóveda.

-Normalmente el panel de control de acceso a la bóveda está a la derecha, ahí podrás usar tu tarjeta de acceso.



Foto: Infinity Ward y Activision

Y listo, con esos simples pasos podrás entrar a las bóvedas. Estas contienen varias cajas llenas de jugoso botín que normalmente encontrarías de forma escasa en algunas edificaciones. Así como también los preciados cofres rojos/anaranjados con dinero extra.

Uno de los primeros jugadores en descubrir el contenido de las bóvedas fue FaZe Dirty. Él compartió su hallazgo con sus seguidores en Twitter mientras libraba una partida de Tríos en Warzone.

YOOO YOU CAN OPEN THE VAULT (with key card) #Warzone pic.twitter.com/RPK17F7JfH