Piloto de Fórmula 1 se entera en Twitch que su novia le esperaba desde hace 25 minutos

Desde que la Fórmula 1 anunció que sus carreras tendrán que ser postergadas por el riesgo de contagiar a pilotos y espectadores de COVID-19, muchos pilotos de diversas escuderías comenzaron a competir desde casa en los Grand Prix Virtuales de F1 Esports.

Esta serie de competencias ha sido creada para permitirle a los fans continuar viendo carreras de Fórmula 1 en un espacio virtual. Recordemos que la actual situación con respecto al COVID-19 afectó la apertura y las carreras programadas de esta temporada.

El protagonista de esta historia es el piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc de la escudería Ferrari. Él ha sabido ganarse una cantidad bastante decente de espectadores con sus directos en Twitch jugando F1 2019 (PC) de Codemasters.

El piloto, que usa periféricos como timón y pedales para sus streams, se ha mostrado bastante inmerso dentro de las competiciones en las que participa. Se sabe que Leclerc pone sus 5 sentidos cuando está en plena carrera.

Esto último lo confirmó su novia, Charlotte Siné, el pasado fin de semana al olvidarse las llaves del departamento en el que viven.

. @Charles_Leclerc : "So my girlfriend had to subscribe to my twitch channel to tell me to open the door." 🤣



