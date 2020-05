Valorant: Riot Games suspende a más de 1600 jugadores por uso de hacks

El día de hoy, Valorant ha baneado otras 1.600 cuentas adicionales, tan solo una semana después de su anterior ola de baneos cuya cantidad de jugadores fue cerca de 9.000 tramposos en esa oportunidad, según el ingeniero de datos anti-trampas de Riot Games, Phillip Koskinas.

Mientras esto ocurre, el detector anti-trampas de Riot, Vanguard, sigue siendo una fuente de controversia por su intrusión y la interrupción de los programas esenciales en las PCs de los usuarios y jugadores.

Se suponía que era un poderoso escudo para Valorant contra programas de terceros y para detectar a los hackers, pero Vanguard causó problemas, como la caída de cuadros por segundo (FPS) e incluso el bloqueo del hardware de algunos usuarios.

Incluso los jugadores profesionales no se salvaron. El jugador pro de Counter Strike: Global Offensive, Mixwell, fue marcado como tramposo por el sistema cuando enchufó su teléfono a la computadora, lo que aparentemente fue razón suficiente para que Vanguard echara a Mixwell del juego.

1600 VALORANT accounts just went missing and we're still geeked up off the ban juice